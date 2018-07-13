TBMM'de dün Meclis Başkanıı seçimi vardı. 1. tur oylamada AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci tur oylamaya geçildi ve 2. turda 336 oy alan Yıldırım üçüncü turda ise 335 oy alarak 301 oy çoğunluğunu sağladı. Böylelikle Meclis'"in yeni başkanı AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım oldu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
Etiketler: Binali Yıldırım , TBMM , AK Parti
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.