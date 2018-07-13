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Başkanı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'de dün Meclis Başkanıı seçimi vardı. 1. tur oylamada 'nin adayı 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci tur oylamaya geçildi ve 2. turda 336 oy alan Yıldırım üçüncü turda ise 335 oy alarak 301 oy çoğunluğunu sağladı. Böylelikle Meclis'"in yeni başkanı AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım oldu.
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