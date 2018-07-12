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  1. Muharrem İnce'den apolet itirafı

Başbakanı , Türk basınından kaçtı

Başkan ile bir saat 45 dakika görüşme gerçekleştiren Başbakanı Aleksis , görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'den gelen ve merkezli Türk gazetecilerden soru almayan Çipras, Karargâhı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan'la gerçekleştirdiği toplantıyı "kolay bir görüşme değildi" diyerek tanımladı.

Çiprastan Erdoğan itirafı!
Yaklaşık bir saat süren toplantıdan ayrılırken, SABAH'ın "Sayın Başbakan uluslararası basın saatlerdir size soru yöneltmek için bekliyor, bir soru hakkı vermeyecek misiniz?" sorusuna, özür dilemekle yetindi.

İsmini vermek istemeyen bir Yunan gazeteci şu yorumda bulundu: "Basın özgürlüğü konusunda Turkiye'yi eleştirip basından ya kaçarlar ya da kendi halkalarındaki gazetecilere soru hakkı verirler."

DARBECİ ASKERLER İÇİN KONUŞTU

Türkiye'ye kaçak bir şekilde giren iki Yunan askeri gündeme getirdiğini söyleyen Çipras, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sonrası 'a kaçan darbeci askerler hakkında da yorumda bulundu.

"DARBECİLER ÜLKEMİZDE KABUL EDİLEMEZ" DEDİ AMA...

"Darbeciler ülkemizde kabul edilemez" diyen Yunan başbakan, darbecilere sığınma hakkı verilmesinin hukuki bir süreç olduğunu iddia etti. Turkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin hukuki sürecini beklemediği için tezat bir durumda olmakla suçlanan Çipras için, Kıbrıs ve Ege'de yaşanan sorunları da ele aldıklarını belirtti.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 22:48
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