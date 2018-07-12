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Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi

, yakınlarında patlama sesi duyulduğunu ve ardından çıktığını duyurdu

Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi

Mısır'ın başkenti Kahire'deki yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından çıktığı belirtildi.

nun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı.

Resmi kaynaklardan, patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 01:05
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