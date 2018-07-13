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Kazanan adam

ABD başkanı,  Zirvesi'nde sohbet ettiği Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı böyle kutladı. Başkan Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'nde en ilgi gören lider oldu. Trump ve buluşmalarının ardından dün Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan, Makedonya, Irak ve Bulgaristan liderleri de Erdoğan'la ikili temasta bulundu





Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump'tan ise övgü dolu sözler geldi.
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