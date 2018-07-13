Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump'tan ise övgü dolu sözler geldi.
Kazanan adam
ABD başkanı, NATO Zirvesi'nde sohbet ettiği Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı böyle kutladı. Başkan Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'nde en ilgi gören lider oldu. Trump ve Merkel buluşmalarının ardından dün Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan, Makedonya, Irak ve Bulgaristan liderleri de Erdoğan'la ikili temasta bulundu
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump'tan ise övgü dolu sözler geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , NATO , Merkel , donald trump , Cumhurbaşkanı , Brüksel
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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