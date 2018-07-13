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İnce’den apolet çarkı

İnce’den apolet çarkı
'nin adayı , seçim döneminde yaptığı hatalardan biri olarak 'apolet tartışması'nı gösterdi. İnce, "Apolet tartışmasını uzattım, hata yaptım" dedi. İnce, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili de "Yaptığım iş doğru, yine yaparım" ifadesini kullandı. İnce şöyle devam etti: CHP'de liyakat yok. Bu çarkı kırmalıyız. Bunlar olmazsa parti 20'nin altına düşer. Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağım.
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