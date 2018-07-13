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Devletin zirvesi Ankara'da buluştu

Başkan , Cuma namazını Hacıbayram Camisi'nde kıldı. Kabine üyelerinin bir kısmı da Cuma namazı için Hacıbayram Camisi'ne geldi.

Devletin zirvesi Ankarada buluştu

Brüksel'deki zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe'de yapacak. Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni sistemle ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek.

Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi'nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak. İlk toplantıda öncelikli icraatlar, reformlar ve yeni devlet yapısı masaya yatırılacak.




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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 14:09
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