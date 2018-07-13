Devletin zirvesi Ankara'da buluştu

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe'de yapacak. Toplantıda üç aşamalı uygulamaya konulacak yeni sistemle ilgili bakanlıkların atacağı adımlar değerlendirilecek.

Erdoğan, toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi'nde kabine üyeleriyle cuma namazı kılacak. İlk toplantıda öncelikli icraatlar, reformlar ve yeni devlet yapısı masaya yatırılacak.









