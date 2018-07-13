2015'te MİT TIR'ları davasında tutuklan ardından da serbest bırakılan, MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davaları davaları sanığı, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da tekrar gözaltına alındı.
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Burhanettin Cihangiroğlu gözaltında
MİT TIR'ları soruşturması kapsamında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı.
Etiketler: MİT , Burhanettin Cihangiroğlu
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