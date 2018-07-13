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TIR'ları davasında flaş gelişme! gözaltında

TIR'ları soruşturması kapsamında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı gözaltına alındı.

MİT TIRları davasında flaş gelişme

2015'te TIR'ları davasında tutuklan ardından da serbest bırakılan, MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davaları davaları sanığı, dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı , Ankara'da tekrar gözaltına alındı.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 12:44
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