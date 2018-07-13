Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Duyguluyum zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.

TARİHİ DÖNÜŞÜMÜN İLK ADIMI

Tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatının altında atıyoruz. Cuma saati, bugünün bereketinden istifade amacıyla seçilmişti. Biz de aynı amaçla burada toplandık.

81 İLİMİZDE ANMA TÖRENLERİ YAPACAĞIZ

Son yıllarda sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarımız ile 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat diliyorum. 15 Temmuz geldi çattı. 81 vilayetimizde anma törenlerimizi yapacağız.

CANIMIZLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

1. Meclis gazi bir Meclis'ti, şu anki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazi bir mekandır. Şahadet ve gazilikle girdiğimiz Anadolu'da aynı inanç, azim ve kararlılıkla savunuyoruz. Ezanları susturmamak, bayrağı indirmemek için alın terimizle gerektiğinde canımızla mücadelemizi sürüdürüyoruz.



DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Meclisimiz en iyi yasaları çıkarak, kabinemiz en iyi kararları alacak, yargımız adaletin tecellisi için çalışacak, milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirecek, böylece Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar dur durak bilmeden çalışacağız.

BİZE ALLAH YETER, BİZE MİLLETİMİZ YETER

16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız, milletimizin istediği de budur. Biz milletimizle yola çıkmış, yine nice engeli onlarla aşan bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır, bizim mücadelemiz milletimizin mücadesidir. Bizim öfkemiz, milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var peki karşımızda kim var? Karşımızda terör örgütleri var, destekçileri var. Ülkemizin büyümesinden rahatsız olanlar var. Yatırımları hazmedemeyen sinsi rakiplerimiz var. Karşımızda maziden atiye kurduğumu köprüyle milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter. Mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız. Yapılacak yollarımız, kurulacak fabrikalarımız, daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim faaliyetlerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza verecek yeni desteklerimiz var. Sanayicimize, girişimcimize, ihracatçılarımıza verecek katkılarımız var. İşçilerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak çok adımlarımız var.

YENİ KABİNENİN İLK CUMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisinde cuma namazı kıldı. Namaza TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin tüm üyeleri katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkan Erdoğan, camiye girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.Polis ekipleri cami etrafında geniş güvenlik tedbirleri aldı.