Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan kamuoyunda "Adnan hoca" olarak tanınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturma genişletiliyor.
Adnan Oktar'ın firar planları deşifre oldu
Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın olası bir operasyonda farklı kaçış senaryoları planladığı ortaya çıktı.
Etiketler: Adnan Oktar
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