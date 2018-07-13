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'ın firar planları deşifre oldu

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan operasyonla gözaltına alınan 'ın olası bir operasyonda farklı kaçış senaryoları planladığı ortaya çıktı.

Adnan Oktarın firar planları deşifre oldu

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan kamuoyunda "Adnan hoca" olarak tanınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturma genişletiliyor.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 09:25
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