Vatan Gazetesi'nin haberine göre Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı. Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti.

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmış.

Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine bir çok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.