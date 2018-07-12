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Muharrem İnce'den apolet itirafı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışladığı için Afrin Kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'Onun apoletlerini sökeceğim' sözünün bir hata olduğunu itiraf etti.

Muharrem İnceden apolet itirafı

Muharrem İnce, özel bir televizyon kanalında canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini çok başarılı yürüttüğünü ama bazı hatalar yaptığı itirafında bulundu.

APOLET KONUSUNU FAZLA UZATTIM, HATA YAPTIM

Sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın 'ne hata yaptınız mesela' sorusu üzerine ise İnce 'apolet konusunu fazla uzattım. Orada hata yaptım' dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılıp, Erdoğan'ı alkışladığı için, Afrin kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'seçilirsem onun apoletlerini sökeceğim' demişti.

  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 22:21
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