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örgütü ile bağlantılı çıktı

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve suç örgütünün ve ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Adnan Oktar örgütü CHP ile bağlantılı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri lideri olmuştu.

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 13:38
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