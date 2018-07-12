TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. Binali Yıldırım teşekkür konuşmasında,"Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.



TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI



Teşekkür konuşmasında "Yeni sisteme göre yasama faaliyetlerinin önemli olacağını belirterek, "Yeni dönem Meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Yeni sistemde yürütmenin TBMM'ye tasarı gönderme yetkisi bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirecektir" dedi.



"BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİN BAŞKANI OLACAĞIM"

Yıldırım, kendisine oy veren AK Parti grubunun yanı sıra MHP grubuna da teşekkür ederken, "Oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağını" kaydetti.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ ALINAMAMIŞTI



TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 131, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı ve seçim 3. tura kaldı.

İLK TURDA NE OLMUŞTU?

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ilk turunda adayların aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581



BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , meclis başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telgraf göndererek tebrik etti.