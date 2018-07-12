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'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kavşağı'nda O3 istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patlamalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda otobüs yangını! Patlama sesleri duyuldu
çıkışında seyir halinde bulunan bir otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı. İçerisinde yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.


TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 18:44
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