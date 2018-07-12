Vatan Caddesi Bayrampaşa çıkışında seyir halinde bulunan bir İETT otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı. İçerisinde yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.