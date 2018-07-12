Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

(Mahkeme salonuna 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı getirildi)

İLK DURUŞMA 9 EKİM'DE YAPILMIŞTI

İddianamenin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen davanın ilk duruşması, 9 Ekim 2017 tarihinde yapıldı.

72 SANIĞA MÜEBBET, 22 SANIĞA 17,5 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 72 sanığı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 22 sanık ise "anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





5 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 15'şer yıl hapis cezasına hükmedildi. Abdullah ve Erol Olçok'a yönelik eylemlerinden dolayı 12 sanığın ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verildi.

44 SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan aralarında üst düzey hainlerin de bulunduğu tam 44 kişi tahliye edildi! Mahkeme, 44 sanığın da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.







FETÖ'nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu.





YÜREK SIZLATAN KARAR

15 Temmuz gecesi bazıları erzak peşine düşmüşken, Boğaziçi köprüsüne gidip "Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik" diye mesaj attıktan iki saat sonra şehit düşen Batuhan Ergin, ve 33 kahramanı şehit eden FETÖ'cüler den 44'dü tahliye oldu...

SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararını temyiz edecek.