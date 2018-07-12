Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gözaltı operasyonunda örgütte doktor olarak bilinen ve kanserim deyip adına ilik kampanyası yapan Oktar Babuna, 160 bin kişinin ilik örneğini Amerika'ya kaçırdı.





160 BİN KİŞİNİN KAN VE İLİK ÖRNEKLERİ ABD'YE GÖNDERİLDİ

Oktar Babuna adını, 1999 yılının yaz aylarında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu, kan ve ilik örneklerinin ABD'ye gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi.

TÜRKİYE KAMPANYAYI DEVAM ETTİREN AVUSTRALYA'YI UYARMIŞTI

Kampanyada kuşkular olduğu gerekçesiyle toplanan ilik ve kanların iade edilmesi için girişimde bulunulmuşsa da büyük oranda başarısız oldu. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağladı.

"CANIMIZI ÇOK YAKTI, BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Akşam gazetesine konuşan Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna, "Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200'e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek" dedi.