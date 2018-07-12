Başkan'dan 5 mesaj

GENELKURMAY MSB'YE: Hulusi Akar Paşa'yı bakan atadık. Genelkurmay, bakanlığa bağlanabilir.
EKONOMİMİZ İYİ: Yabancı basını umursamıyorum. Bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya görmediler. Ekonomi iyi yolda.
DOLAR-FAİZ DÜŞER: Birileri tırmandırmaya çalışsa da dolar ve faizin düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum.
YETKİ KRİZİ YOK: KURULLAR, ofisler, bakanlar arasında yetki karmaşası olmaz. Hepsinde vekilim var. Yönetecek ve bilgi sunacaklar.
HADDİNİZİ BİLİN: Muhalefetin yaklaşımları kendilerine zarar verir. 'Nefsini bil, kendini bil, haddini bil' derler.
Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirmek için alana doğru yürürken, yanına gelen ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti...
EKONOMİMİZ İYİ: Yabancı basını umursamıyorum. Bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya görmediler. Ekonomi iyi yolda.
DOLAR-FAİZ DÜŞER: Birileri tırmandırmaya çalışsa da dolar ve faizin düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum.
YETKİ KRİZİ YOK: KURULLAR, ofisler, bakanlar arasında yetki karmaşası olmaz. Hepsinde vekilim var. Yönetecek ve bilgi sunacaklar.
HADDİNİZİ BİLİN: Muhalefetin yaklaşımları kendilerine zarar verir. 'Nefsini bil, kendini bil, haddini bil' derler.
Erdoğan, NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirmek için alana doğru yürürken, yanına gelen ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etti...
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