AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, binlerce vatandaşın şikayetine konu olan Oktar'ın yayınlarını yaptığı A9 TV, bugüne kadar defalarca RTÜK'ün en üst düzeyden müeyyideleriyle karşı karşıya kaldı.

Üst Kurul, "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programdaki yayınlarda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da yer alan hususların ihlal edilmesi nedeniyle 7 kez idari para cezası, 3 kez uyarı ve en üst limitten 5 defa program durdurma cezası verdi.

EN AĞIR CEZAYI "KADINI İSTİSMAR EDEN" YAYINLARDAN ALDI

A9 TV'ye uygulanan müeyyideler arasında en sert yaptırımlardan olan program durdurma cezası, Oktar'ın yayınlarında 6112 sayılı Kanun'daki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edilmesi nedeniyle uygulandı.

Oktar'ın yayınlarına verilen diğer cezalar ise kanundaki "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.", "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükümlerinin ihlali sebebiyle kararlaştırıldı.

Kanala bu süreçte ayrıca "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı", "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez." ile "çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." kurallarının ihlali sebebiyle de cezai yaptırımda bulunuldu.

A9 TV, gizli ticari iletişim konusundaki ihlali üzerine de idari para cezasına çarptırıldı.

YAPTIRIMLAR ARTINCA BELGESELE DÖNDÜ

Yapılan incelemelerde, RTÜK'ün uyguladığı yaptırımlar ve vatandaş şikayetlerinin kamuoyu gündemine gelmesi sonrasında Oktar'ın özellikle son dönemde yaptığı yayınlarda keskin bir değişim gözlendi.

Bu süreçte kanalın yayın politikasını değiştiren Oktar, yayınlarında kadın program sunucuları ve konuklara yer vermeyip, daha çok dini sohbet ve belgesel ağırlıklı yayınlara başladı.

Programında erkeklerle sohbet gerçekleştiren Oktar'ın "Darvinizm ve materyalizm tehlikesine" dikkati çekerek, Mesih ile ilgili açıklamalarda bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün başlatılan operasyon ve gözaltı kararı sonrasında, 235 şüphelinin mal varlığına el konulduğu, şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı bildirilmişti.



