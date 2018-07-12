ABD bayraklı yatla kaçmayı planladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapan 4 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı. FETÖ şüphelileri M.Y., A.Y., B.D. ve B.A. limanda bekleyen ABD bayraklı yelkenli bir yat ile kaçma hazırlığındayken baskın yapıldı. Denizli'deki örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptıkları öğrenilen şüphelilerin telefon ve bilgisayarlarına el kondu.
FETÖ'CÜLER YAKALANDI
FETÖ'CÜLER YAKALANDI
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