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bayraklı yatla kaçmayı planladılar

ABD bayraklı yatla kaçmayı planladılar
'nın ilçesinde, 'a kaçış hazırlığı yapan 4 şüphelisi ile kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı. FETÖ şüphelileri M.Y., A.Y., B.D. ve B.A. limanda bekleyen bayraklı yelkenli bir yat ile kaçma hazırlığındayken baskın yapıldı. 'deki örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptıkları öğrenilen şüphelilerin telefon ve bilgisayarlarına el kondu.



​FETÖ'CÜLER YAKALANDI
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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