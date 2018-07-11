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'nin Atak helikopterleri Zirvesi'nde gösteriye katıldı

'nın başkenti 'de gerçekleştirilen ve 'ın da katıldığı Zirvesi'nde aralarında 'nin T129 Atak helikopterlerinin de bulunduğu helikopterler gösteri yaptı. NATO üyesi devletlerin liderleri helikopterlerin gösterisini hayranlıkla izledi.

Atak helikopterleri NATO Zirvesinde
Genel Sekreteri'nin NATO liderlerini tek tek karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektiren liderler, aralarında 'nin de olduğu 13 ülkenin askeri helikopterlerinin düzenlediği helikopter gösterisini izledi.

NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg gösteri öncesi yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: "Gelcek nesillerin aynı barış ve güvenliğin tadını çıkartabilmesi için buradayız."



"Bizi güvende tutmak için canla başla çalışan ve bazen hayatını kaybeden kadın ve erkeklerimize sayıgımızı yineliyoruz. Sizlere büyük bir minnettarlık duyuyoruz."

"Sizler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyorsunuz."

"Bugün bizi burada onurlandırdığınız için tekrar bir kez daha teşekkür ediyoruz."

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 18:09
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