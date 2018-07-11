Nato Zirvesi'nde gerçekleştirilen Erdoğan - Merkel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 40 dakika sürdüğü belirtildi.





Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



