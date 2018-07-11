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kuzeyindeki terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi

kuzeyindeki Metina, , Avaşin-Basyan, , Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.

Terör örgütü PKKya ağır darbe!

'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatlarında 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada dün Irak'ın kuzeyinde Metina, , Avaşin-Basyan, , Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, 'lılar tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedefin imha edildiği belirtildi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 08:56
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