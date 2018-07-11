TSK Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatlarında 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada dün Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK'lılar tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedefin imha edildiği belirtildi.