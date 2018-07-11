İstanbul merkezli 5 ilde günün erken saatlerinde Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın da içerisinde bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar belli oldu
Sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınan Adnan Oktar ve suç örgütüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Emniyet, Oktar hakkında yapılan suçlamalara ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. İşte Adnan Oktar ve suç örgütüne isnat edilen o suç listesi...
Etiketler: Adnan Oktar
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