Türkiye önceki gün tarihi anlar yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.
HAKARETE MARUZ KALDI
CHP'li İlhan Kesici ise Erdoğan'ı tebrik etti. Kesici Twitter'dan şu notu yazdı: "Cumhuriyetimiz'in 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımız'ın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." Kesici'nin paylaşımına tepki gösteren bazı takipçileri sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlattı. Bir takipçi "Kalk bir de göbek at" diye yazdı. Başka bir takipçi de "CHP'den istifa mı ettiniz?" diyerek tepki gösterdi.
CHP VE HDP'liler Meclis'te ayağa kalkmadı
İŞTE HDP-CHP ORTAKLIĞI
Başkan Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis'te yemin etti. Erdoğan'ın yemin ettiği sırada MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. Ancak CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmayarak bir skandala imza attı. Dün o saygısızlığın içinde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde ise ayağa kalkmıştı. Bu durum CHP ve HDP arasındaki ortaklığı kanıtladı
HAKARETE MARUZ KALDI
CHP'li İlhan Kesici ise Erdoğan'ı tebrik etti. Kesici Twitter'dan şu notu yazdı: "Cumhuriyetimiz'in 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımız'ın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." Kesici'nin paylaşımına tepki gösteren bazı takipçileri sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlattı. Bir takipçi "Kalk bir de göbek at" diye yazdı. Başka bir takipçi de "CHP'den istifa mı ettiniz?" diyerek tepki gösterdi.
CHP VE HDP'liler Meclis'te ayağa kalkmadı
İŞTE HDP-CHP ORTAKLIĞI
Başkan Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis'te yemin etti. Erdoğan'ın yemin ettiği sırada MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. Ancak CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmayarak bir skandala imza attı. Dün o saygısızlığın içinde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde ise ayağa kalkmıştı. Bu durum CHP ve HDP arasındaki ortaklığı kanıtladı
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