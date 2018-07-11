Bu sabah saatlerinde Adnan Oktar ve örgütüne şafak baskını yapılırken, örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre; Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar'ın gözaltına alınması gündeme oturdu. Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı. Yavaş kim olduğu ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar örgütünde yer alan Yavaş ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sabah'ın haberine göre; Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar'ın gözaltına alınması gündeme oturdu. Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı. Yavaş kim olduğu ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Tarkan Yavaş kimdir? Adnan Oktar örgütünde yer alan Yavaş ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.