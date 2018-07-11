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  1. Adnan Oktar ve suç örgütüne flaş operason

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Başkan Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Liderler Zirvesi'nin açılışında 'nın taarruz helikopteri 'ların tören uçuş gösterisi yapacağı belirtildi.

NATO Ataka geçti

Genelkurmay yetkilileri uçuşun planlandığını doğrulayarak nihai kararın Brüksel'deki komuta merkezinde olduğunu vurguladı. 'nun en büyük ordularından biri olan 'nın 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan 'Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin de komutasını üstlenmesinin bu zirvede görüşülmesi bekleniyor. 'ların 2002'de oluşturulan Türkiye'nin de içinde olduğu NATO'nun Acil Müdahale Birliği'nde öncü kuvvetler bünyesinde görev alabileceği da iddia edildi.

Vatan

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 07:38
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