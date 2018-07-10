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'dan Diriliş dizisinin setini ziyaret etti

Başkan Erdoğan'ın tarihi töreni için 'ye gelen Maduro, dizisinin setini ziyaret etti.

Nicolas Madurodan Diriliş sürprizi!
Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için 'ye gelen Başkanı , hayranı olduğu dizisinin setini ziyaret etti.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Venezüella Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizimizin setini ziyaret etti. Kendisi de Diriliş Ertuğrul hayranı olan Sayın Maduro'ya Türk mutfağının seçkin yemeklerinden ikram ettik.'' ifadelerini kullandı.


MADURO ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Maduro "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki insan kendini o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyor"demişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce de Kayı Boyu bayrağı ve eskiden Oğuzların giydiği 'börk' başlığı ile poz verip , diziye selam göndermişti.


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  • 10 Temmuz 2018, Salı 19:23
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