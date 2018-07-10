Başkan Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Başkan Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye, KKTC ve AK Parti bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişiyi selamladı. KKTC halkının Başkan Erdoğan'a gösterdiği sevgi seli kameralara yansıdı.

Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Başkan Erdoğan, Akıncı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.





ERDOĞAN: KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR

Erdoğan, "Kıbrıs meselesimnin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir. Kıbrıs milli davamızdır, adil bir çözüm gayemizdir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine göz yummayacaktır, azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce başkanında ifade ettiği gibi Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız öldü. Ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.





KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: BU ADADA EŞİTLİK İÇERİSİNDE YAŞANACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez müzakerenin bir parçası olmayacaktır. 23 Temmuz günü adamıza gelmsi beklenen BM yetkilisi ile samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşanacak" diye konuştu.