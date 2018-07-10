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'deki davasında kritik gelişme!

savcılığı, 'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da 'ye dönmek için geldiği 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan için, askeri mahkemenin verdiği kararına itiraz etti.

Ebru Özkan davasında kritik gelişme!

askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı 'ın sine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, 'ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti.

Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 19:08
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