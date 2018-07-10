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’e özel birlik

Menbiç’e özel birlik
Menbiç'in yol haritasında anlaşan ve Washington, askeri işbirliği noktasında da önemli bir adım atıldı. için görüşmeler yapılırken, tarafı Türk ve Amerikan askerlerinin 'te ortak eğitim ve tatbikat yapmasını önerdi. Bu kapsamda 3 tabur Türk askeri ve 1 tabur ABD askerinin Gaziantep'te ortak eğitime alınacağı belirtildi.


AHMET TOPAL
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