Menbiç’e özel birlik

Menbiç'in yol haritasında anlaşan Ankara ve Washington, askeri işbirliği noktasında da önemli bir adım atıldı. Menbiç için görüşmeler yapılırken, ABD tarafı Türk ve Amerikan askerlerinin Gaziantep'te ortak eğitim ve tatbikat yapmasını önerdi. Bu kapsamda 3 tabur Türk askeri ve 1 tabur ABD askerinin Gaziantep'te ortak eğitime alınacağı belirtildi.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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