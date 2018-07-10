İlk gelen ve Amerikan basınına da yansıyan bilgilere göre, Pretoria kenti yakınlarında meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor...
İlk gelen ve Amerikan basınına da yansıyan bilgilere göre, Pretoria kenti yakınlarında meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor...
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