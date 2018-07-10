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'da düştü: En az 20 yaralı

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Güney Afrikada uçak düştü: En az 20 yaralı

İlk gelen ve Amerikan basınına da yansıyan bilgilere göre, Pretoria kenti yakınlarında meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere en az 20 kişi yaralandı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor...

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 20:05
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