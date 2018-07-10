Trump ve Putin gibi Artık Başkan Erdoğan'ın da var

TEŞKİLAT YAPISI BELİRLENDİ

Görevlendirme büyükelçi ve elçilerin yanı sıra bazı geçici görevler için bu ünvanı taşımayanlar için de yapıl ab ilecek. Dışişleri Bakanlığı , son yıllarda etkili bir diplomasi yürüttüğü BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne bir büyükelçinin yanı sıra yine büyükelçi ünvanını taşıyan bir yardımcı da atayabilecek.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Dışişleri Bakanlığı'nın görev yetki alanları ile teşkilat yapısı da belirlendi. Dışişleri teşkilat şeması içinde Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü dikkat çekti. Bu genel müdürlük; çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel boyut taşıyan diğer konularda politika belirleyecek.







Kararnamede, özel temsilcilerin Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirileceği hüküm altına alınarak, "Özel temsilci, dış politika gereklilikleri çerçevesinde özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilen, büyükelçi veya elçi ünvanını taşıyan temsilcilerdir. Büyükelçi veya elçi ünvanı taşımayanlar da geçici bazı görevler için özel temsilci sıfatıyla görevlendirilebilir" ifadelerine yer verildi. Böylece Erdoğan, dış politikada önemli bir sorun alanı oluşturan konularda gerek görülmesi durumunda kendi adına temaslarda bulunabilmesi için özel temsilci görevlendirebilecek. AB Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye gibi uluslararası önemli sorunlarda özel temsilcileri bulunuyor.







Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli görmesi halinde Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine büyükelçi - daimi temsilcinin yanı sıra meslek memuru statüsündeki bir büyükelçi, büyükelçi daimi temsilci yardımcısı unvanıyla atanabilecek.