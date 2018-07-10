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'de 'den çok konuşulacak hamle

'li 'nin, çarşamba günü basın aracılığıyla çok önemli açıklamalarda bulunacağı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Muharrem İnce, kendisini destekleyenlere 'İmzaları toplayın' şeklinde çağrıda bulunacak ve tüm 'deki CHP örgütlerinde olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacak.

CHPde Muharrem İnceden çok konuşulacak hamle
'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan 'yi destekleyen gruptan edinilen bilgilere göre, CHP'li Muharrem İnce'nin çarşamba günü sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

İddiaya göre, CHP'li Muharrem İnce, televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

CHP'li Muharrem İnce'nin çarşamba günü yapacağı iddia edilen açıklamada, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak 'Örgüt işini bilir' dediğini, niye imza hareketine destek verdiğini ayrıntılarıyla anlatacağı kaydedildi.

İMZA HAREKETİNİN BAŞLANMASİ TALİMATINI VERECEK İDDİASI
24 Haziran seçimlerinin ardından seçimi kaybeden CHP 'de başlayan Olağanüstü kurultay toplanması ve Genel Başkan değişimi taleplerini dile getiren İnce taraftarlarının bugün başlatacakları noter tasdikli imza toplama hareketini hafta ortasına (Çarşamba ya da Perşembe günü) ertelemelerinin nedeni de ortaya çıkmış olacak.

Muharrem İnce'yi destekleyenlerin iddiasına göre İnce'nin Çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını ve neden imza hareketine destek verdiğini açıklamasının ardından kendisini destekleyenlere 'İmzaları toplayın' şeklinde çağrıda bulunacağı ve tüm 'deki CHP örgütlerinde Olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı da kaydedildi.(Ege Postası)

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 11:20
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