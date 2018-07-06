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Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran hamle

Genel Başkanı 'nu koltuktan indirmek için harekete geçen ve parti içindeki muhalif kesim iki günde yaklaşık 350-400 imza topladı.

Kılıçdaroğlunu köşeye sıkıştıran hamle

başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan umduğu cevabı alamayan ve kurmayları harekete geçerek kurultay için iki günde 350-400 imza topladı.

Toplu imza veren illerin başında Hatay, Sakarya, Kayseri, Konya ve Kütahya'nın geldiği belirtiliyor.

İzmir ve İstanbul'da da delegelerle temas yoluyla imzalar toplanmaya başlandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na "tek adam" eleştirisinde bulundan CHP eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın da, kurultay için seçim bölgesindeki delegelerle görüşme yürüttüğü öğrenildi.

Akşam

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 11:12
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