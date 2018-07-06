Ana 'YUH'alefet

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçiminden hezimetle çıkan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin kurultay çağrılarına tamamen kapıları kapattı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu sonrasında önemli açıklamalar yaptı.
30 İLDEN DESTEK...
Tezcan, "MYK, genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Gündemimizde olağanüstü kurultay yoktur. Özel bir yemekte konuşulanların servis edilmesi nezaketsiz bir tutumdur" dedi. İnce ise kendisini destekleyen teşkilatlara, "Kurultay için imza toplamayı hızlandırın" mesajını gönderdi... Muharrem İnce, Genel Merkezin açıklamalarını da Kırklareli'nde şu ifadelerle değerlendirdi: "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Bana şu anda 30 ilden destek var."
51 VEKİL DEVREDE
Öte yandan olağanüstü kurultay toplanması için imza hareketi başlatan 51 milletvekili bir deklarasyon yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanın partiyi kurultaya götürmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün olağanüstü kurultay istemesidir. Bu partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Ancak değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır."
CHP'DE MUHALEFETE YER YOK
CHP Yalova İl Teşkilatı, İnce'nin memleketinde kendisine savaş açtı. Teşkilat, Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Meclis Üyesi Adil Ürekli'yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.
İnce, dün Kırklareli'nde partililerle bir araya geldi.
30 İLDEN DESTEK...
Tezcan, "MYK, genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır. Gündemimizde olağanüstü kurultay yoktur. Özel bir yemekte konuşulanların servis edilmesi nezaketsiz bir tutumdur" dedi. İnce ise kendisini destekleyen teşkilatlara, "Kurultay için imza toplamayı hızlandırın" mesajını gönderdi... Muharrem İnce, Genel Merkezin açıklamalarını da Kırklareli'nde şu ifadelerle değerlendirdi: "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Bana şu anda 30 ilden destek var."
51 VEKİL DEVREDE
Öte yandan olağanüstü kurultay toplanması için imza hareketi başlatan 51 milletvekili bir deklarasyon yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanın partiyi kurultaya götürmeyeceğini üzülerek görüyoruz. Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün olağanüstü kurultay istemesidir. Bu partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Ancak değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır."
CHP'DE MUHALEFETE YER YOK
CHP Yalova İl Teşkilatı, İnce'nin memleketinde kendisine savaş açtı. Teşkilat, Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Meclis Üyesi Adil Ürekli'yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.
İnce, dün Kırklareli'nde partililerle bir araya geldi.
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