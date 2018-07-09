1952 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında Piyade Okulundan, 1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun olmuştur.

Çeşitli karargah ve birliklerde icra ettiği görevlerinin yanısıra, Tunceli –Hozat'ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, İtalya-Napoli'deki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı'nda Plan ve Prensipler Başkanlığı yapmış, 2002 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etmiştir.

Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerinin ardından Korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, ardından 3. Kolordu Komutanlığı yapmıştır.

2011 yılında orgeneral rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2015 yılında Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı meşru hükümetin yanında yer almış, terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine başarıyla komuta etmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı görevler sebebiyle çok sayıda madalya sahibidir.

ODTÜ, Ankara Üniversitesi SBF ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılmış, Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecesi almıştır.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.