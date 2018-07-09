Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Alanya'da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Fatma'dır. Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. ABD Long Island Üniversitesinde Ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993'te AÜ Avrupa Birliği Uzmanlığını tamamladı. Bilkent Üniversitesinde doktora programına başladı ve daha sonra, İngiltere'de London School of Economics'te "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" konusunda doktora çalışmasını sürdürdü. Aynı okulda Türk Derneği Başkanlığını yürüttü. Çevre Bakanlığında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 22, 23, 24 ve 26. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde AKPM Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Üyeliği, Bosna-Hersek Eş Raportörlüğü, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanlığına seçildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 62 ve 64. Hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Yeni sistemin ilk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Peki yeni sistemin ilk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kimdir? İşte yeni sistemin ilk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun biyografisi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , Recep Tayyip Erdoğan
- Cumhurbaşkanlığı geçiş törenine 'Rabia' ile geldi
- Bekir Pakdemirli kimdir? Tarım Bakanı olarak adı geçen Bekir Pakdemirli'nin kariyeri
- Berat Albayrak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.