Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'de Alanya'da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Fatma'dır. Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. ABD Long Island Üniversitesinde Ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993'te AÜ Avrupa Birliği Uzmanlığını tamamladı. Bilkent Üniversitesinde doktora programına başladı ve daha sonra, İngiltere'de London School of Economics'te "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" konusunda doktora çalışmasını sürdürdü. Aynı okulda Türk Derneği Başkanlığını yürüttü. Çevre Bakanlığında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 22, 23, 24 ve 26. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde AKPM Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Üyeliği, Bosna-Hersek Eş Raportörlüğü, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanlığına seçildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 62 ve 64. Hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.