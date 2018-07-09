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Yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı kimdir?

Başkan , yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı oldu. Peki yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? İşte yeni sistemin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un biyografisi.

Ziya Selçuk kimdir?

, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanıdır. Ayrıca Ziya Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır.

Bunun yanı sıra Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev almıştır.

Ziya Selçuk 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrıldı.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 22:55
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