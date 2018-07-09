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Yeni sistemin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Başkan , yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Peki yeni sistemin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir? İşte yeni sistemin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın biyografisi.

Berat Albayrak kimdir?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı.

1996 yılında başladığı profesyonel iş hayatında, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25., 26. ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesidir. 64. ve 65. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Bakanlığı döneminde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgazdan güneş ve rüzgar enerjisine kadar geniş bir alanda, dünyaya örnek olacak projeler hayata geçirildi.

İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 22:42
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