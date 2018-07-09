Zehra Zümrüt Selçuk aslen nereli yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı kim?

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Zehra Zümrüt Selçuk'un kocası kim, çocukları var mı soruları yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olmasının ardından merak konusu oldu. Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM üyesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı ise KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu...



