Ruhsar Pekcan kimdir? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın özgeçmişi

Türkiye yeni kabine ve yeni sistemi yürütecek isimlere kilitlendi. Ticaret Bakanı olarak adı geçen isimlerden biri de Ruhsar Pekcan'dı! Erdoğan açıkladı, Pekcan yeni Ticaret Bakanı oldu. Peki Ruhsar Pekcan Kimdir, kaç yaşında nereli?TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan hakkında tüm bilgiler haberimizde...



Ruhsar Pekcan kimdir? merak ediliyor. Pekcan'ın yeni kabinede Ticaret Bakanı olacağı iddia ediliyor. Ticaret Bakanı olarak adı geçen Ruhsar Pekcan kimdir? Ruhsar Pekcan aslen nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1958 Öğrenim Durumu: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yapmıştır. Altyapi sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Karon Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.-İstanbul şirketinde CEO olarak görev yapmakta olup, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye yeni kabine ve yeni sistemi yürütecek isimlere kilitlendi. Ticaret Bakanı olarak adı geçen isimlerden biri de Ruhsar Pekcan! Peki Ruhsar Pekcan Kimdir, kaç yaşında nereli?TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan hakkında tüm bilgiler haberimizde...