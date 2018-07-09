Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969'da İstanbul'da doğdu. Sigortacı; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. İstanbul İl Gençlik Kollarında siyasete başladı. Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı oldu. Bu görevi yaklaşık 1,5 yıl devam ettirdikten sonra aktif siyasete bir süre ara verdi. 12 Eylül 2010 referandumu sırasında ''Demokrasi Buluşmaları'' adı altında toplantılar düzenledi. 2012 yılında AK Parti'ye katıldı. AK Parti AR-GE Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 64. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Parlamenter sistemin son hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.
Yeni sistemin ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Peki yeni sistemin ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir? İşte yeni sistemin ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun biyografisi.
Etiketler: Süleyman Soylu , Recep Tayyip Erdoğan
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