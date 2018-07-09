Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklanmadan önce yaptığı grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız." demişti.





ERDOĞAN "BAŞKAN" OLDU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda bugün yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı oldu.



