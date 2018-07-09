Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklanmadan önce yaptığı grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız." demişti.
ERDOĞAN "BAŞKAN" OLDU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda bugün yemin ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.