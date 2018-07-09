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'Seni başkan yaptırmayacağız' diyen Demirtaş bu haber sana!

Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan hükümlü bulunan 'a, Başkan Erdoğan'ın yemin törenini izletin.

Seni başkan yaptırmayacağız diyen Demirtaş bu haber sana!

Eski Eş Genel Başkanı tutuklanmadan önce yaptığı grup toplantısında, Erdoğan'a "Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız." demişti.

ERDOĞAN "BAŞKAN" OLDU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Genel Kurulunda bugün yemin ederek Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı oldu.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 18:22
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