"Seni Başkan yaptırmayacağız" diyenlere milli irade tokadı

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili kesin sonuçları açıkladı.
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun tam 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı oldu.
Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yaklaşık 11 milyon, HDP adayı Selahattin Demirtaş'a ise 20 milyonun üzerinde fark attı!
Seçimlerden önce her türlü hile, hülle ve kirli ittifaklara soyunanlar; 24 Haziran'da en net cevabı milletten alarak adeta sandığa gömüldüler.
Millet, rekor bir katılımla sandıklara akın ederek birçok iftiraya, karalamaya, tehdide, yurt içi ve yurt dışı müdahalelerle rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı yaptı.
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun tam 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı oldu.
Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yaklaşık 11 milyon, HDP adayı Selahattin Demirtaş'a ise 20 milyonun üzerinde fark attı!
Seçimlerden önce her türlü hile, hülle ve kirli ittifaklara soyunanlar; 24 Haziran'da en net cevabı milletten alarak adeta sandığa gömüldüler.
MİLLİ İRADENİN TOKADINI YEDİLERHer fırsatta tehdide sarılan, kaos ve terör peşinde olan, "Seni Başkan yaptırmayacağız" diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışı güçlerden aldıkları destekle milli iradenin önüne set kurmak isteyenler de yine 24 Haziran'da milletin tokadını yedi.
Millet, rekor bir katılımla sandıklara akın ederek birçok iftiraya, karalamaya, tehdide, yurt içi ve yurt dışı müdahalelerle rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı yaptı.
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