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  1. YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

"Seni Başkan yaptırmayacağız" diyenlere milli irade tokadı

, seçimleriyle ilgili kesin sonuçları açıkladı, rekor katılımın olduğu seçimde en yakın rakibine 11 milyon oy fark atarak 'nin ilk Başkan'ı oldu. "Seni Başkan yaptırmayacağız" diyerek tehdit ve kaos peşinde olanlar ise milli iradenin tokadını yedi

Seni Başkan yaptırmayacağız demişti ama...
, seçimleriyle ilgili kesin sonuçları açıkladı.

Milletin adamı , milletin oylarıyla geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun tam 26 milyon 330 bin 823'ünü alarak 'nin ilk Başkan'ı oldu.



Erdoğan, 'nin adayı 'ye yaklaşık 11 milyon, adayı 'a ise 20 milyonun üzerinde fark attı!

Seçimlerden önce her türlü hile, hülle ve kirli ittifaklara soyunanlar; 24 Haziran'da en net cevabı milletten alarak adeta sandığa gömüldüler.


MİLLİ İRADENİN TOKADINI YEDİLER

Her fırsatta tehdide sarılan, kaos ve terör peşinde olan, "Seni Başkan yaptırmayacağız" diyerek gerek yurt içi gerek güçlerden aldıkları destekle milli iradenin önüne set kurmak isteyenler de yine 24 Haziran'da milletin tokadını yedi.

Millet, rekor bir katılımla sandıklara akın ederek birçok iftiraya, karalamaya, tehdide, yurt içi ve yurt dışı müdahalelerle rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı yaptı.


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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:11
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