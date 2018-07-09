Yol Durumu
  1. Türkiye'nin ilk Başkan'ı yemin etti
  2. HDPKK'nın vekili Barış Atay Çorlu'da vatandaşın üzerine yürüdü

İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli

() Meclisi'nde AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla araçlarının bayramda indirimli olması teklif edildi. Teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi!

() Meclisi'nde AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla araçlarının bayramda indirimli olması teklif edildi.

Teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki bayramlarda olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

Buna göre vatandaşlar, boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, büs, ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

İBB Meclisi, Ağustos ayında tatile gireceği için indirim kararını bir ay önce almış oldu.

Etiketler: , , , , , ,
  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 16:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar