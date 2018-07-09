Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burada yemin etmesiyle yeni sistem resmen başladı.



İşte tarihi günde yaşananlar...

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ!

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."





YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de edeceği yemin sonrası yeni sistem resmen başlayacak, kabinesi de Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Ayrıca Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için Meclis'e geldi.

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM) yemin edecek ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak" dedi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne gelerek buradaki özel defteri imzaladı.

Erdoğan Anıtkabir'de deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran'da iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre, seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, 27'nci dönem milletvekillerini de belirledi. 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." dedi.

Törenin ardından Erdoğan, Beştepe'deki tören için Anıtkabir'den ayrıldı.

BEŞTEPE'DE TÖREN

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.



BAKANLAR KURULU DA AÇIKLANACAK

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.