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KK'nın vekili Çorlu'da vatandaşın üzerine yürüdü

'nin emanet oylarıyla Meclis'e giren KK'lı vekillerin skandalları bitmiyor! HDPK'nIn milletvekili yaptığı , Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartışarak onların üzerine yürüdü, olay çıkardı.

HDPKKnın vekili Barış Atay Çorluda vatandaşın üzerine yürüdü
Çorlu'daki tren kazasında 24 vatandaşımızı kaybettik. 124 vatandaşımızda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 'li vekiller Çorlu'daki hastaneye gelerek skandal bir provokasyona imza attı.



VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
HDP milletvekili bir vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Atay vatandaşa parmak sallayarak, "Terbiyesiz, hadi içeri gir" diye bağırdı.



SALDIRMAK İÇİN KOŞTU
Vatandaşın içeri girmesinin ardından arkasından koşarak kendisine saldırmaya çalıştı. Olay yerindekiler Atay'ı tutarak uzaklaştırdı.


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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 15:46
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