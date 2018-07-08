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Tarihi gün

, dün de ilk kez Meclis’e geldi. Grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni dönemin şifrelerini verdi

Tarihi gün
24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez grubunda kürsüye çıkan Erdoğan, in detaylarını açıkladı. Erdoğan, Meclis'e gelişinde, Başkanı tarafından askeri törenle karşılandı. Daha sonra partisin grup toplantı salonuna geçerek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle in ilk Başkanı olarak görevine başlayacağını açıkladı. Erdoğan'ın göreve başlama törenine yurt dışından 22 , 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanları katılacak.




Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayacağını söyledi. İlk kabine toplantısının ise Cuma günü Cuma namazından sonra gerçekleşeceğini belirtti.
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