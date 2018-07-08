Tarihi gün

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti grubunda kürsüye çıkan Erdoğan, yeni dönemin detaylarını açıkladı. Erdoğan, Meclis'e gelişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından askeri törenle karşılandı. Daha sonra partisin grup toplantı salonuna geçerek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle yeni sistemin ilk Başkanı olarak görevine başlayacağını açıkladı. Erdoğan'ın göreve başlama törenine yurt dışından 22 Cumhurbaşkanı, 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanları katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayacağını söyledi. İlk kabine toplantısının ise Cuma günü Cuma namazından sonra gerçekleşeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de de kabineyi açıklayacağını söyledi. İlk kabine toplantısının ise Cuma günü Cuma namazından sonra gerçekleşeceğini belirtti.
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