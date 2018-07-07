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Erdoğan, 'un kızının nikah törenine katıldı

, Kültür ve Turizm Bakanı 'un kızının düğününe katılarak, nikah şahidi oldu.

Nikah şahidi Erdoğan oldu
Kültür ve Turizm Bakanı 'un kızı ile Fatih Çalış dünya evine girdi. 'nde düzenlenen nikah törenine , Başbakan , Meclis Başkanı , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Ayşe Kurtulmuş'un nikah şahitliğini Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca evlilik cüzdanını da Ayşe Kurtulmuş'a verdi.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 22:31
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