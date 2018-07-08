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Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı katılacak

 'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.

Külliyedeki törene tarihi katılım!

'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.


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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 18:17
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