Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.





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