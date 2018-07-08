Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı ve 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
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